В тихом омуте черти водятся… Хабиб дружит или любится с Дэвидом Бекхэмом?

Сегодня, 18:00

Главный гомофоб поставил под сомнение свою ориентацию.

Всем известна позиция бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова по поводу парней нетрадиционной ориентации. Боец категорически против геев, его даже прозвали главным гомофобом страны. Можно вспомнить скандал, разгоревшийся из-за приезда молодых артистов в Дагестанскую республику. Криду и Элджею пришлось отказаться от концертов в Грозном, поскольку Хабиб был настроен враждебно по отношению к артистам. Только из-за внешнего вида, а когда борца попросили быть вежливее, он выпалил: «Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары».

Обозреватели шокированы, что в сети появилось общее фото Хабиба и Дэвида Бекхэма. Так как Дэвид любитель посниматься полностью обнаженным для гей-журналов, несмотря на то, что у него жена и трое детей. Дэвид гордится тем, что он кумир геев.

Большинство фанатов футбола считают Бекхэма геем. Жена это просто прикрытие от СМИ, дети для того, чтобы продолжить род. Футболист уважительно относится к людям с нетрадиционной ориентацией к тому же у него много голубых друзей.

Один из них великий Элтон Джон. У инсайдеров возник вопрос: что делают спортсмены? любятся или дружат? Стоит подметить, что Хабиб не показывает свою жену, может быть, там и не жена вовсе… Получается, что в тихом омуте черти водятся, был злостным противником меньшинств, а теперь любитель. К тому же на фото Хабиб нежно обнял своего дружочка Дэвида.