Бастарды останутся в полной нищете! Кай Метов не признает внебрачных детей

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Все достанется первой дочке шоумена.

Именитый артист Кай Метов чаще всего общается со своей любимой дочкой Кристиной. Девушка уже подарила Каю внучку. Он души не чает в своих родных девочках. Метов не признает своих внебрачных детей: дочь Анастасию и сына Рика. У мужчины в аккаунте нет ни одной фотографии с детьми.

Большинство фотографий в Instagram звезды это его любимая маленькая внучка вместе с ее мамой Кристиной. Сейчас совместных фото стало меньше, потому что дочка улетела в Германию и певец безумно скучает по ней. Поскольку Кристину он растил, несмотря на развод с первой женой он никогда не отказывался от своей первой доченьки. Всегда музыкант 90-х поддерживал крепкие отношения с Кристиной.

Известно, что Кай не только певец, он актер и успешный бизнесмен. Шоумен занимается производством косметики, которую могут позволить себе, как богатые люди, так и малоимущие. У Кая есть молодая девушка, но он с ней не расписан, поэтому пара просто сожители. Так как Кай не женатый мужчина, по наследству все достанется его детям. Появилась информация, что все богатство и бизнес достанется Кристине и маленькой внучке Кая Метова.

Кристина очень похожа на отца внешними данными, от этого любовь певца к дочке только усиливается. Получается, что бастарды останутся в полной нищете. Может быть, Кай и оставит им немного денег, но точно не весь бизнес. Все-таки есть большое различие рождения детей в браке и вне брака, в любви и без нее. Когда ребенок рожден в любви, для него родители делают всё.