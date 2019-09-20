Маленький, через постель удаленький или как актёр «Домашнего ареста» попал в шоу-бизнес?

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Об этом рассуждают инсайдеры, которые заподозрили Павла Деревянко в связи с режиссером.

Прежде, чем начать актёрский путь Павел Деревянко долго не мог определиться, что ему будет по душе? Учеба в школе давалась с трудом, а в восьмом классе его вовсе оставили на второй год. Он искал «себя» повсюду: занимался спортом, пытался поступить в медицинское училище, три месяца проучился в кулинарном техникуме и даже пробовал себя в роли парикмахера. В 15 лет Деревянко случайно попал в театральную студию и понял, что хочет стать актёром. Поступить в высшее театральное учебное заведение в Москве парню не удалось, чтобы не терять время он подрабатывал стриптизёром. Но спустя год отправился в ГИТИС, чтобы вновь попытать судьбу. И на этот раз его приняли, несмотря на то, что он полностью завалил диктант. Практически сразу его актёрский талант заметила одинокая на то время режиссер - Нина Чусова. Женщина тут же пригласила Павла сыграть у неё в спектакле. Стоит отметить, что о Деревянко всегда говорили, как о сердцееде и любвеобильном мужчине. Ему не составляет труда охмурить женщину и его личная жизнь действительно является насыщенной. Он меняет спутниц, как перчатки только однажды остановившись на своей нынешней жене, но это случилось намного позже.

Поэтому у хейтеров возник справедливый вопрос, так как же актёр сериала «Домашний арест» попал в шоу-бизнес? Сам или ему помогли? Если Деревянко имел колоссальную власть над женским влечением, то почему бы не воспользоваться ситуацией для достижения цели? Вот тебе и маленький, через постель удаленький. Если предположить, что Нина Чусова действительно подалась чарам обаятельного студента, то хочется ей сказать спасибо. Ведь, если бы она не помогла Деревянко стать знаменитым, начинающему актёру было бы сложно попасть в суровый мир российского шоу-бизнеса, даже, несмотря на его талант.