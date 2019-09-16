У Аллы новая соперница? К Галкину «клеится» украинская красавица-певица

Сегодня, 18:00

Поезд Пугачевой ушел – Ольга Полякова публично восхищается Максимом.

Галкин, похоже, вырвался из под гнета супруги и окончательно устремился к новой жизни, в которой едва ли найдется место для Примадонны. В Instagram к Максиму «клеится» украинская красавица-певица: Ольга Полякова отвесила жаркий комплимент в адрес юмориста и сопроводила комментарий восхищенно-любовными смайликами. Неужели у Аллы появилась новая соперница, о которой 70-летняя певица ни сном, ни духом не знает?

Примечательно, что телеведущий нигде не пересекался с Поляковой и не подписался на певицу в сети, как это обычно делают звезды шоу-бизнеса, что только подогревает догадку об условиях возможного тайного знакомства Ольги и Максима. Возможно, певицу ведет меркантильный интерес, поскольку в России имя украинской звезды пока малоизвестно, но девушка наверняка просчитывает ситуацию наперед и знает о глобальных возможностях Галкина и Пугачевой.

Тем не менее, события могут развернуться иначе: молодая исполнительница заявила о себе столь смелым образом из-за неудержимой симпатии к Максиму. Отношения Галкина и Пугачевой, судя по хроникам жизни супругов, рассыпаются в прах – пара привыкает жить раздельно, а комик вовсю предается свободе.

Даже Лиза и Гарри как будто пропали из жизни Галкина, так как раньше Максим выкладывал фрагменты и видео отдыха с детьми, но ситуация поменялась и не последнюю роль в этом, вероятно, сыграл микроклимат в семье. Не исключено, что телеведущий «скинул» детей на Аллу, чтобы пуститься в свободное плавание и не слышать крики Лизы и Гарри, к которым будто и так уже потерял интерес.