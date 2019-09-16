Родных детей ненавидит или почему певица Валерия «открестилась» от рождения внуков?

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Исполнительница раскрыла свое истинное отношение к наследникам и их будущему потомству.

В последнее время все чаще возникает устойчивая мысль о том, что певица Валерия буквально ненавидит родных детей. Дело в том, что певица Валерия заявила о том, что совсем не видит себя в роли бабушки, чем вызвала волну негодования со стороны фолловеров.

Певица сообщила, что для нее неприемлемо даже само слово «бабушка», а если так получится, что у ее детей появятся наследники, они будут вынуждены называть ее по имени. Внезапно прервать то, чем я занимаюсь всю жизнь, и сидеть с внуком? Ну нет… Если сможете содержать детей, вперед! Рожайте! Себе!» - отметила исполнительница.

Также, Валерия отметила, что ей совершенно не нравится избранник дочери и на свадьбу она прийти не соизволит. Не секрет, что Анна состоит в серьезных отношениях с рэпером Слэмом. «Мне трудно представить его в роли мужа и отца детей. А как молодой человек — пусть будет, да», — любезно разрешила Валерия. Таким образом, Валерия «открестилась» не только от рождения внуков, но и от своих кровных наследников.

Певица не только не приехала на свадьбу старшего сына, но и запрещает вступать в брак единственной дочери. Женщина настолько не хочет обзаводиться статусом «бабули», что буквально «крест» поставила на мечтах Анны о счастливом замужестве и рождении малышей.

Но почему у любящей и заботливой, по крайней мере на людях, матери, столь ненавистное отношение к детям? Дело в том, что все трое детей у Валерии от первого замужества. Александр Шульгин в браке был настоящим тираном, он мучил, избивал и буквально калечил не только саму исполнительницу, но и их совместных детей. Но после того, как Валерия сошлась с Иосифом Пригожиным, она все чаще проявляла свою ненависть к детям.

Валерия никогда не покупала им брендовых вещей, в то время, как сама носила исключительно элитную одежду. Также, ее дети никогда не получали материальной помощи от матери, певица буквально «с порога» заявила детям, что хочет пожить для себя, не размениваясь на заботу об уже выросших детях, что было весьма эгоистичным заявлением.

Скандальной стала новость о том, что Валерия мечтает родить от Пригожина чудного малыша, в то время, как о своих детях она и слышать ничего не хочет.

Значит ли это, что вся ненависть, скрывающаяся в глубинах материнского сердца, направлена на детей только потому, что они рождены от ненавистного ей человека? Это весьма несправедливо, ведь родителей не выбирают.