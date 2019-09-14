Долгожданное воссоединение. Питт снова бросил Энистон ради Джоли?

Сегодня, 18:00

Голливуд может потрясти весть о долгожданном воссоединении.

Джоли и Питт оба очень болезненно переживали развод. Вероятно, это потому что оба все еще любят друг друга, а то, что произошло это лишь испытание, которое они должны были преодолеть.

Брэд уже полтора года не пьет, посещает собрания анонимных алкоголиков. В общем всеми силами пытается исправиться. Но на пути воссоединения появилось другое препятствие - бывшая Питта, Дженнифер Энистон.

Стало известно, что после развода с Анджелиной он вернулся к Энистон. Какое-то время они встречались. Но, вероятно, карты легли так же как и в прошлый раз. Брэд снова бросил Дженнифер. Это может значить, что актер понял, что Джоли его единственная. Возможно, история повторится, и пара, которую все считали одной из самых красивых в Голливуде, снова воссоединится.

К слову, Джоли собирается усыновлять 7-го ребенка. Возможно, что она решила дать Брэду еще один шанс, чтобы он показал, что способен быть хорошим отцом и мужем. То есть, есть вероятность того, что скоро они вновь станут образцовой семьей, и на этот раз навсегда, потому что каждый извлечет из случившегося урок.