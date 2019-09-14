Воля подвел… Юморист не спасет Comedy Club от закрытия

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Видимо, руководство шоу ошиблось, сделав ставку на Павла. Его новые номера не вызывают у публики интереса. Если рейтинги и дальше будут падать, то конец программы неизбежен.

Все чаще в Сети появляются новости о грядущем закрытии главного развлекательного шоу ТНТ – Comedy Club. Информация не выглядит надуманной, так как даже в Госдуме не одобряют «туалетный» юмор шоу без какой-либо цензуры.

К тому же, и сами резиденты Comedy Club намекают на приближающийся конец юмористической программы. А многие из них, предвидя это, уже попросту отказываются участвовать в новых съемках. Недавно из проекта вышел Михаил Галустян, объяснив, что формат Comedy Club изжил себя. Другой мастодонт – Гарик Мартиросян, вместо того, чтобы спасать развлекательную программу, отправился в одиночный гастрольный тур со своим stand-up.

В рядах «машин юмора» остался лишь Павел Воля. И похоже, что руководство решило спасти проект именно с его помощью. Ведь талант юмориста не вызывает сомнений, да и личное шоу «Импровизация» демонстрирует хорошие рейтинги.

Но ставка оказалась неудачной. И Воля подвел ожидания не только руководства, но и зрителей. Так, его новый номер о ситуации на дорогах у многих не вызвал восторга:

«ну, дождались?! Ну и бред... Павлик, уже не из чего высосать юмор! Не гони, отстой...»; «что-то совсем не весело сегодня получились Павел»; «как дом 2, из года в год по кругу».

По мнению публики, Воля поднимает совсем неактуальные темы. К примеру, шутки о московских пробках интересны только в столице, а другим жителям страны они непонятны.

Если же и Воле не удается реабилитировать Comedy Club и вернуть ему былую славу, то скорее всего, уже никто не спасет шоу от закрытия, так как звезды покидают проект одна за одной, власти настроены враждебно, да и конкуренция в сегменте юмористических программ сегодня велика.