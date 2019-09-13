Позор роду Шукшиных! Дана Борисова «спалила» проблемы с наркотиками Макара Касаткина на всю страну

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Мария Шукшина изо всех сил пыталась закрыть глаза на выказывание своей несостоявшейся невестки Фреи Зильбер, но в итоге проблемы ее собственного сына вылезли наружу, благодаря бывшей наркоманке Дане Борисовой.

Долгое время в семье легендарного сценариста и актера Василия Шукшина его дочь Мария пыталась создать видимость семейной идиллии. Но, постоянно что-то не получалось, то дочь Марии обманула бабушку Лидию Федосееву-Шукшину на деньги и отобрала квартиру, то сестра Марии Ольга стала публично делить наследство, а в последнее время сын Марии Шукшиной – ругался со своей бывшей девушкой Фреей. Фрея Зильбер родила сыну Марии прекрасного внука и хотела бы, чтобы Макар помогал. Но Касаткин повел себя как взбалмошный подросток и стал ее обвинять в неверности, алкоголизме и прочем. На что Зильбер дала «сдачу», рассказав на всю страну, что внук легендарного актера Василия Шукшина – продает наркотики прямо из своей квартиры.

Мария Шукшина заявила, что это клевета и Фрея специально делает пакости ее сыну. Но, буквально на днях, бывшая наркоманка и телеведущая Дана Борисова подтвердила догадки публики. Она «спалила» проблемы с наркотиками Макара Касаткина на всю страну, поддержав видео-компромат Фреи Зильбер, где Макар употребляет запрещенные вещества. И теперь это позор роду Шукшиных, который так тщательно скрывала Мария. Кроме того, Дана гордится тем, что сказала об этом открыто, ведь только после ее слов – родители принялись за лечение сына. Они до последнего не верили, что «дитятко» может быть наркоманом.

Стоит отметить, что теперь Дану Борисову в высшем обществе шоу-бизнеса стали ненавидеть еще больше. Якобы девушка по своей наивности сделала это публично, а ведь могла и на ушко шепнуть. Многие наблюдатели убеждены, что со стороны семьи Шукшиных-Касаткиных может начаться настоящая травля за разглашение семейной тайны. Но Дана убеждена, что таким образом она спасет еще много семей от подобной проблемы. И наша редакция ее в этом поддерживает.