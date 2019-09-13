Бородиной Собчак не стать или почему Ксению гонят со всех каналов?

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Бородина злит руководство ТНТ своим отношением к работе.

Ксения Бородина стала себя вести очень по-хамски, несмотря на то, что телеведущая еще не дошла до уровня Ксении Собчак. Собчак прославилась за счет своей вседозволенности, на передачах демонстративно вытаскивала из уха наушник, но после таких выходок ее мало куда стали брать ведущей. Бородина позволяет себе многое по отношению к мужу она ведет себя, как доминант в семье. По сети ходит видео, на котором Ксения дергает мужа при его любом не правильном слове. Курбан выбрал себе такую женщину сам, поэтому и терпит. А вот отношение к окружающим у Ксюши крайне наглое и неуважительное, что неприемлемо для продюсеров развлекательного канала.

По мнению зрителей, Ксения Кимовна участников «Дома-2» и за людей не считает, относится к ним, как к подопытным крысам. Она часто провоцирует участников и «сталкивает лбами» между собой. Почему Бородину в Instagram называют «лающей Карлитой»? Ответ прост: она постоянно оскорбляет подписчиков, а после этого блокирует их.

Ксюша поделилась с фанатами тем, что хотела бы открыть свое шоу без Ольги Бузовой, Влада Кадони, Ольги Орловой и тем более Юлии Ефременковой. Бородина мечтает на своей передаче выходить за рамки дозволенности, но телеведущую гонят со всех каналов. Продюсеры известных каналов: «ТНТ», «СТС», «Россия-1» не хотят связываться с Бородиной из-за ее скверного характера.

На запросы о шоу отвечают, что ниши заняты, или что эта задумка не подходит под условия телеканала. По большей части это от того, что Ксения ведет себя, как самая востребованная телеведущая в российском шоу-бизнесе. Слишком много амбиций для ведущей «Дома-2», считают наблюдатели. Собчак в свое время поняла, что переросла телепроект и занялась саморазвитием, а Бородина, видимо, «до дыр» хочет засидеть на скандальной поляне. Очевидно, что с такими высокими запросами Бородиной никогда не стать Собчак.