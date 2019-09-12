Не троньте Светочку! Как Александр Масляков расправляется с юмористами, которые шутят про его жену в «КВН»?

Сегодня, 06:00

Масляков-старший не жалеет даже самых талантливых юмористов и увольняет без разговора, если ребята затрагивают святую для него тему.

Не для кого не секрет, что «Первый канал», и, в частности, программа «Клуб веселых и находчивых» — это огромный многомиллиардный бизнес, как для Эрнста, так и для Александра Маслякова и его семьи. Масляков-старший уже более 30 лет заправляет «КВН» и является его учредителем. Вместе с тем, Александр Васильевич пристроил в ООО «ТТО АМиК» (он же КВН) всю свою семью. Его невестка является гендиректором, сын обладателем 76 % акций, а учредители - жена Светлана Маслякова и Александр Масляков имеют 24 %. Деньги там крутятся тоже немалые. Например, удовольствие посидеть в первых рядах и подышать в затылок Гусману на осенних полуфиналах Высшей лиги обойдется в 15 тыс. рублей.

Ксения Собчак в своем шоу «Осторожно, Собчак!» подняла очень важный вопрос, задав его капитану команды «Утомленные солнцем» Михаилу Галустяну: «Почему нельзя шутить про Светочку?». Оказывается, в «КВН» существует лишь одна цензура – и это не Путин, и не высокопоставленные чины. Нельзя шутить и трогать Светлану, которая является женой Александра Маслякова-старшего и заправляет всем бизнесом, является режиссером телепередачи. В далеком 2002 году, когда капитаном команды «Утомленные солнцем» был Руслан Хачмамук он случайно невольно пошутил: «В КВН все зависит от настроения жены Маслякова». Тогда Александр Масляков, не раздумывая снял его с поста капитана и поставил на его место Галустяна, мотивировав это тем, что Хачмамук ездил по младшим лигам КВН и занимался воровством шуток.

Руслан настолько был унижен и раздавлен, что позже и вовсе ушел с «КВН», а ведь именно Масляков называл его главным юмористом в команде.

Вот так Александр Масляков расправляется с юмористами, которые шутят про его жену. Очевидно, Галустяну его «проигрыш» пришелся на руку. Он не только стал капитаном команды, но и за счет своего статуса его позвали сниматься и в других юмористических шоу, он стал любимчиком зрителя. Стоит отметить, что этот случай не единичный, еще несколько ребят также пострадали из-за своих шуток. И хотя шутки казались безобидными и добрыми, Масляков-старший навсегда закрыл им дверь в «КВН». Стоит отметить, что у Светланы весьма скверный характер.

Жена Маслякова-старшего решает кому быть в «КВН», а кому слыть позором. Если талантливый юморист сразу не проплачен и не подкреплен связями, ему очень сложно будет пробиться в высшую лигу «КВН». Все мы знаем, что «КВН» для молодых талантов – это прямая дорога к заработку и миру шоу-бизнеса, но только для избранных…