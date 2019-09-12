Иван Ургант жестко опустил Тимати в своем шоу

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Телеведущий «Первого канала» считает, что певец подставил Гуфа.

Впервые за всю карьеру Тимати удалил клип, количество дизлайков достигло 1 млн 400 тысяч. Он стал рекордсменом по количеству дизлайков на российском YouTube. Иван Ургант не постеснялся опустить рэпера на своем шоу. Он обратился к певцу, сказав, что не очень красиво со стороны артиста вмешивать Гуфа. Намекнув, что Тимати давно выслуживатся перед представителями власти, а Гуф никакого отношения к этому не имел. У Тимати мог быть личный интерес поддержать Собянина о котором не знал Гуф. Ургант жестко высмеял главу Black Star, подчеркнув, что он рано удалил клип, вдруг не все успели поставить дизлайк.

«В Дании собираются давать ипотеку с отрицательной ставкой, если берешь ипотеку, то банк будет тебе платить. Известно, что единственный кто взял ипотеку под 15% это Гуф, а посоветовал ему Тимати», - сказал Ургант.

Зрители передачи «Вечерний Ургант» поддержали телеведущего, они считают, что артист задумано использовал Гуфа ради собственной выгоды. Он мог знать, что Долматов не силен в политике и понятия не имеет, что через пару дней состоится голосование. Исполнители извинились перед публикой на страницах в Instagram. Но слухи о высоких гонорарах за данный клип не смолкают. По версии большинства Гуфа купили, хоть он и делает вид, что ничего не понимает. Видимо, он не думал, что клип поднимет такой шум.

«Гуф, ты умер? Нет, меня купили», «Тимати всегда подстилкой был, а ты против народа пошел за деньги», - пишут на странице Гуфа. Фанаты рэпера разочаровались, ведь Гуф читал с Бастой рэп за ущемление прав, за плохое государство, а сейчас он бургеры за Собянина ест. Возможно, данным поступком он отказался от большого количества фанатов.