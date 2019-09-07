Беременность Костенко как способ избежать нищеты?

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Социальные выплаты, полагающиеся жене Тарасова, и тематическая реклама помогут семье не скатиться в финансовую яму.

Для многих стала неожиданностью новость о том, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов снова станут родителями. Ведь всего год назад (в июле 2018 года) модель подарила своему знаменитому мужу дочь Милану.

Вслед за этой новостью в Сеть просочилась информация о том, что Тарасов выставил на продажу свой загородный дом, где сейчас проживает с Костенко. Общественность восприняла это как признак финансовых трудностей в семье. Ведь Дмитрий в данное время остался без работы. К тому же, у него есть обязательства по алиментам перед дочерью от первого брака.

По этим причинам беременность Костенко была воспринята как очередная возможность избежать нищеты. Ведь на одной только рекламе она сможет обеспечить существование семьи. Чуть более года назад рекламный пост в аккаунте модели стоил не меньше 50 тыс. рублей. Наверняка, с тех пор расценки изменились (конечно, в большую сторону).

Помимо рекламных денег беременность жены Тарасова откроет и другой источник дохода – социальные выплаты. На протяжении всей беременности девушка будет получать ежемесячное пособие. А после родов у нее появятся права на единовременное пособие при рождении ребенка (с 1 февраля 2019 года – 17 479,73 руб.), материнский капитал (2019 году – 453 026 руб.) и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

К слову, для жителей столицы также разработаны дополнительные выплаты, которые отличаются своей щедростью.

Интересное получается совпадение, что в период безработицы в семье Костенко девушка оказывается беременной. Хотя ранее ни она, ни Дмитрий Тарасов не говорили о том, что в ближайшее время вновь хотели бы стать родителями.