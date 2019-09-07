С мужем-тираном развелась, а страх Светланы Ходченковой к замужеству остался

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Светлана отвергает мужчин.

Ходченкова стала ярчайшей звездой русского кинематографа. Светлана снималась, как в русских, так и в зарубежных фильмах. Ходченкова уже удостоилась звания заслуженной артистки РФ. Ранее, у Ходченковой не сложилось с профессией экономиста, Света решила связать себя уже с кино, записавшись на подготовительные курсы при Щукинском училище. Закончив курсы, Света без труда поступила в «Щуку». На последних курсах обучения Светлана показала, на что способна и дебютировала в кино. Молодая студентка на отлично сыграла в драме «Благословите женщину». Талант Светы обеспечил актрисе светлое будущее. Еще в студенческие годы Ходченкова познакомилась с будущим мужем с Владимиром Яглычем. Брак Светланы и Владимира просуществовал 5 лет, но Владимир безумно ревновал свою супругу, поднимал на нее руку.

Актриса терпела побои некоторое время, но после того, как она узнала об измене мужа, она приняла решение развестись. После таких психологических травм Светлана долгое время была одна и не завязывала ни с кем близкие отношения. Но через несколько лет Ходченкова дала шанс бизнесмену Георгию Петришину, который публично сделал любимой предложение, Света приняла кольцо, но по итогу пара распалась. После того, как Светлана развелась с Владимиром страх к замужеству у артистки остался.

Возможно, после штампа в паспорте все меняется и мужчины начинают вести себя крайне раскрепощенно, позволять себе много лишнего... Поэтому артистка соблюдает субординацию. Такая шикарная женщина могла терпеть побои, только из-за сильной любви или же артистка боялась, что бывший муж-тиран перекроет ей кислород?