Зубы для нового мужа Людмилы Путиной, вилла во Франции…Чем еще «откупился» Президент РФ ради развода?

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Плейбой экс-супруги главы государства нехило нажился на разводе Людмилы и Владимира Владимировича.

По сообщению телеграм-канала «Компромат ГРУПП» стало известно, что в 2013 году Владимир Путин и Людмила Путина официально объявили о разводе только по одной причине. У каждого на тот момент уже была своя личная жизнь много-много лет. Владимир Путин глубоко влюблен в олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, а Людмила крутила отношения с неким плейбоем, молодым красавчиком Артуром Очеретным.

Свадебным приданным для ухода 61-летней Людмилы к своему ухажеру стали зубы для нового мужа Людмилы Путиной за 20 тыс. долларов и вилла «Сюзанна» во Франции стоимостью 5, 4 млн евро… Вилла Souzanna с прекрасным видом на океан расположена в 300 метрах от пляжа. Недвижимость площадью в 450 кв. м окружает парк площадью 5 тысяч кв. м. Дворец в стиле арт-деко с четырьмя спальнями, бильярдной и музыкальной комнатой был тесен Артуру. Французским архитекторам пришлось обновлять интерьеры, встраивать панорамные окна и бассейн на крыше, а также добавлять комнаты за счет Путина.

Вот так, зарабатывавшая до развода 582 рубля в год Путина и неудачливый рыботорговец Очеретной приобрели поместье на океанском побережье Франции и сейчас там обитают. Чем еще «откупился» Президент РФ ради развода? Как оказалось, Людмила не стала поднимать скандала в прессе и «топить» свою соперницу Алину еще и потому, что Владимир поступил, как настоящий мужчина при разводе. По условиям: он оплачивает ей и ее 41-летнему возлюбленному остаток жизни во Франции, помогает с гражданством и взял полную материальную ответственность за дочерей и внуков.

Людмила Путина не работает, как, впрочем, и ее мужчина, живут они исключительно на дотации со стороны экс-супруга первой леди. Стоит отметить, что сейчас Владимир Путин также содержит семью Алины Кабаевой и его детей от нее. В число родственников, с подаренной недвижимостью входит сестра, мама и бабушка Алины.