Ради бизнеса готова на всё! Малышева удалила ребра для продвижения своих диет

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Елена Васильевна поразила обозревателей.

Елена Малышева доктор медицинских наук и кардиолог. Но по большей части Елена Васильевна зарабатывает разработанными диетами и своей клиникой. И чтобы не упасть в «грязь лицом» Елена сама должна соответствовать своей же диете. Елена активно пропагандирует здоровый образ жизни, физические нагрузки и правильное питание. Человек с такими убеждениями просто не может выглядеть плохо.

По большей части создать видимость, чтобы было больше клиентов, которые посмотрят на Малышеву, увидят результат от продукции - сраззу захотят быть стройными и подтянутыми в таком возрасте. Елена долгое время пропагандировала, что относится к пластическим операциям скептически. Но ее внешность говорит об обратном, одно время лицо телеведущей выглядело восковым этому поспособствовали уколы красоты.

Помимо уколов, обозреватели заметили, что Елена Васильевна стала намного худее и талия стала более выразительной. Очевидно, Елена Малышева ради прибыльного бизнеса готова на всё. По мнению экспертов, Малышева сделала липосакцию и удалила ребра для продвижения своих диет. На видео можно увидеть чересчур худую Елену, неужели деньги стоят того, чтобы ложиться под нож? Елене уже 58 лет, в таком возрасте людям намного сложнее восстанавливаться после операций. Полные возрастные женщины, которые верят всему, что говорят по телевизору, если услышат, что Елена так похудела на своей же диете, побегут сломя голову покупать диету. Получается, что на это и расчет у хитрой Малышевой?