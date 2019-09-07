Конец близок... Мартиросян признал, что Comedy Club потерпел фиаско

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Безысходность заставила юмориста заняться Stand Up.

Происходящее в любимом телевизионном шоу пугает зрителей. Сентябрь начался, а долгожданных выпусков так и не появилось. Вместо рекламы со съемок Comedy Club, юмористы разбились на отдельные от ТНТ шоу. Харламов, Карибидис, Батрутдинов, Скороход организовали коллектив ХБДС, Мартиросян продает билеты на собственное Stand Up шоу. Все молчат, но своими публикациями подтверждают проблемы в Comedy Club. Мартиросян долго делал вид, что слухи вокруг неправда, но несколько часов назад сам признал, что Comedy Club потерпел фиаско.

Гарик разместил stories, в котором приглашает зрителей на свое выступление. Он будет ездить по городам России. Поскромнее, чем ХБДС, зато делиться ни с кем не нужно. Возможно, что юмористы не могли запустить собственное шоу из-за контракта с ТНТ, в котором было оговорено, что кроме как на Comedy Club юмористы не имеют права выступать. Видимо, прекращение съемок на ТНТ ударило Мартиросяну по карману. Жена жаловалась подписчикам, что он не подарил обещанную машину. Гарик давно не выступал, в последнее время он был закулисным ведущим программы и лишь изредка появлялся в кадре. Раз новых шоу не будет, нужно зарабатывать на подарок иным способом – собственными выступлениями.

Конец близок - вполне взможно, что вскоре и старые выпуски перестанут крутить на телеканале. Пользователи пишут, что «ТНТ» потеряет свой смысл без проекта Comedy Club. Харламов пытался опровергнуть слухи о прекращении съемок, но пользователи посчитали, что видео с репетиции было старым. На ТНТ появились новые шоу кроме Comedy Club.

«Неужели так и не выпустят программу? Я не буду смотреть ТНТ», «Верните любимое шоу», - пишут пользователи на странице Харламова.