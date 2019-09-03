С Лаймой и под лайм. «Поддатая» Пугачёва дала бесплатный концерт без фонограммы

Сегодня, 10:00

Примадонна на пенсии не стесняется шокировать друзей «хрипым» голосом.

Максим Галкин, хоть и заснял конфуз Аллы Борисовны на камеру, но, всё-таки, не ожидал увидеть свою супругу в столь раскрепощённом виде. Вместе со своей подружкой Лаймой Вайкуле и под лайм «с водочкой» Пугачёва дала бесплатный концерт без фонограммы перед всеми друзьями былого шоу-бизнеса. Жаль, что больше никто не оценил откровенного порыва звезды исполнить песню «Лето! Ах, Лето!», но, кажется, у «поддатой» пенсионерки лишних вопросов не возникло.

Слишком требовательная к начинающим талантам Примадонна не учла тот факт, что её «особенный» голос с хрипотцой мало кому на светской вечеринке покажется красивым. Все уже давно обслушали и переслушали её песни с энергичным и звенящим голосом, но портить впечатление о себе Алла стала без спроса у других.

Конечно, уже давно говорили об уходе Аллы Борисовны со сцены: 70-летняя певица дала дорогу молодым. Но, видимо, это не лишило легенду возможности петь свои песни для узкого круга знакомых и друзей. Какая вечеринка проходит без алкоголя, да так, чтобы без жизненных и глубоко любимых песен? Вот и Алла с Вайкуле впали в эйфорию, когда показали всем, что есть ещё порох в пороховницах.