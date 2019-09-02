Папа спешит на помощь? Дакота простит измены Соколовского из-за истерик дочери

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Работающая мама не справляется с капризами дочери, о чем «кричит» в Instagram.

Два года назад певица Рита Дакота впервые стала мамой. В браке с певцом Владом Соколовским она родила дочку Мию. Счастью Риты не было предела, до тех пор, пока она не узнала о многочисленных изменах мужа. После расставания родителей девочка осталась жить с мамой, которая, похоже, спустя год после развода начинает жалеть о содеянном.

Дело в том, что Дакота не в состоянии справиться с малышкой самостоятельно. По ее словам, Мия капризный ребенок и часто устраивает истерики на пустом месте: не желает уступать место на качелях или требует игрушку.

«Она устроила такую истерику в парке, что на нас оборачивались просто всеее… Другие мамы говорят, что это кризис двух лет и у них тоже такое. О Боги, что это за период такой??? У кого было такое, что делать? Это ж пипец», - пожаловалась подписчикам певица.

Уставшая от капризов дочери мама, серьезно подумывает заручиться поддержкой экс-супруга. Не зря же Соколовский стал чаще бывать в доме бывшей жены, снова ласково называет ее «малая», и регулярно ходит на концерты бывшей с цветами. Папа спешит на помощь, не иначе.

Простит ли Дакота измены Влада зависит от советов яжматерей, к которым обратилась певица через соцсети. Опытная мама Анна Хилькевич уверена – истерики скоро пройдут. Сможет ли Дакота перетерпеть сложный период сама или позовет назад нерадивого муженька – главный вопрос.