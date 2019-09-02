Фриске — торговая марка или почему Шепелев готовит еще одну книгу о Жанне

Сегодня, 22:27

Дмитрий с прошлого раза понял, что статус вдовца и усопшая жена — «золотая жила».

Вскоре после трагического ухода из жизни певицы Жанны Фриске ее вдовец Дмитрий Шепелев решил ковать железо, пока горячо и тут же издал книгу под названием «Моя Жанна», которая моментально обрела статус бестселлера. Прошло пять лет, но Дмитрий понял, что эта идея может работать и дальше, потому сейчас в поте лица трудится над продолжением данной истории.

Шепелев в своем Instagram показал, что вновь работает над книгой. Своим поведением показывает, что он не только хороший муж, но и корыстный бизнесмен, ведь имя Фриске для него — торговая марка, которая даже по прошествии лет отлично продается. Естественно, Дмитрий решил этим воспользоваться. Несмотря на то, что молодой человек много рассказывает о том, что не хочет делать себе рекламу на имени Жанны, других источников крупного заработка у него не так много.

Учитывая то, что Платон — ребенок Дмитрия и Жанны сейчас активно растет и уже пошел в школу, траты на него существенно возрастают. Это явно послужило для Шепелева мотиватором для написания новой книге об умершей певице. Ведущий прекрасно осознает, что стоит ему лишь повесить имя Жанны на книгу, она тут же приобретает в ценности. Именно поэтому публике стоит ожидать новый автобиографический шедевр о всенародной любимице. Шепелеву же это сильно пополнит кошелек, а также позволит нарастить собственную популярность.