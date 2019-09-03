Даже до вечера не дотерпела! Семенович пьет средь бела дня

Сегодня, 00:00

Звезда уже не может контролировать свои алкогольные порывы.

Анна Семенович - бывшая участница группы «Блестящие», после своего ухода не смогла держать свою популярность на том же уровне. Вероятно, это и могло повлиять на эмоциональное состояние звезды, которое и так находилось в плачевном состоянии из-за постоянного стресса.

Ранее она утверждала, что ее беспокоило здоровье во время гастролей. Казалось бы, нужно пытаться сохранить здоровье, а не гробить его, но Анна делает все в точности наоборот.

У нее нет ни мужа, ни детей, а возраст то уже довольно приличный. В карьере Семенович тоже не блещет особенным успехом, единственная отдушина, которая у нее осталась — это редкие выступления на корпоративах. Поэтому утешение звезда нашла в вине.

А сейчас певица уже и средь бела дня начинает свои алкогольные сессии. В своем аккаунте в инстаграм она выложила видео, где показала бокал вина, наполненный почти до самых краев. А вечером, Семенович опять посиживает в ресторане за распитием вина. Такими темпами она станет начинать свой день не со стакана с водой, а с белым полусладким.

Кстати Анна уже не раз была уличена в том, что начала злоупотреблять алкоголем. Видимо, так она пытается заглушить горечь от нереализованных амбиций и одиночества. При чем сама Семенович признавала, что тянется к бутылке при вопросах о семье.

Видимо, певице стоит обзавестись человеком, который останавливал бы ее порывы, иначе это может далеко зайти.