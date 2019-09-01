Горько! Шепелев намекнул на бракосочетание с Тулуповой

Сегодня, 19:00

Важный и долгожданный день наконец-то произошёл в жизни Дмитрия.

Ведущий опубликовал новое фото в свой Instagram, в котором признался, что для него сегодня многообещающий день. По улыбке Дмитрия можно понять, что он очень счастлив, а учитывая то, что за кадром, видимо, сидела Тулупова, то всё говорит само за себя. Даже некоторые пользователи предположили, что Шепелев намекнул на бракосочетание с Екатериной.

Об отношениях Дмитрия с Екатериной узнали больше года назад, когда они неоднократно вдвоём и с детьми появлялись в кафе или на различных светских мероприятиях. Шепелев не отрицает романтическую связь с Тулуповой.

Ведущий только подкрепляет слухи об их отношениях, говоря о воспитании двоих детей, хотя от гражданского брака с Жанной Фриске у него есть только один сын Платон. В свою очередь Екатерина одна воспитывает дочь. К тому же, на фотографиях ведущего с отдыха неоднократно был виден силуэт девушки. Потому складывается впечатление, что пара уже давно живёт вместе.

Нельзя отрицать, что пара действительно решила узаконить отношения и услышать долгожданное «Горько!».