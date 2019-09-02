Лобода «играет» в лесбиянку ради денег дочки олигарха?

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Слухи о нетрадиционной ориентации Светланы могут оказаться «полуправдой» - она действительно состоит в отношениях с девушкой, но делает это по расчёту.

Предполагаемая возлюбленная Светланы Лободы — это её продюсер крёстная мать дочери певицы, Нателла Крапивина. Девушкам начали приписывать отношения с самого начала их сотрудничества в 2010 году, а всё из-за их неразлучности.

Света и Нателла посещали вместе все светские тусовки, пока муж Лободы, Андрей Царь, пребывал в гордом одиночестве. После развода, как признавалась сама артистка, продюсер помогла ей справится с депрессией, что только сильнее укрепило их связь.

Даже в речи сверх осторожной Лободы промелькнули намёки на нетрадиционные ценности, царящие в семье певицы.

«Около трех лет назад мы познакомились с Нателлой и сначала начали дружить. Потом у нас родилась девочка, моё сокровище большое, и я поняла, что ближе человека, чем Нателла, у меня нет», - Лобода о своей предполагаемой любовнице.

Лобода и Нателла

Однако радужная история любви может оказаться игрой расчётливой Лободы, ведь Нателла — дочь одного из самых богатых людей Украины, строительного магната Вагифа Алиева.

Не секрет, что ради денег и славы пробивная Лобода способна сделать многое — в том числе и сымитировать отношения с женщиной. Всё-таки Светлана была замужем, да и отношения с Александром Реввой, о которых трубят в СМИ, выглядят слишком правдоподобно.

К слову, лесбийские отношения — отличное прикрытие от ревности жены Реввы, Анжелики. А поводы для сомнений есть вполне веские, достаточно посмотреть видео их отдыха на юбилее Игоря Крутого.