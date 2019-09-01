Постоянно плачет, ничего не ест и превращается в алкоголичку. Депрессия сильно похудевшей Лолиты Милявской пугает фанатов

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Певица стала закрываться в себе по полной, но немногие друзья поддержали в трудный период жизни Милявскую.

Известная российская певица Лолита Милявская переживает развод с мужем Дмитрием Ивановым. Фитнес-тренер долгое время жил за счет знаменитой на всю страну певицы и выстаивал свой спортивный бизнес. Но, когда певице исполнилось едва ли 55 лет – Иванов заявил, что уходит от нее к другой женщине: она моложе, не пьет и хочет еще детей. Для Лолиты это стало настоящим ударом. Кроме того, в своем интервью прессе Дмитрий заявил, что в их разводе виновата сама Милявская, якобы он устал ее переделывать. Но, фанаты Лолиты не верят такой версии и провели собственное расследование и выяснили, что некая лжеясновидящая посоветовала Иванову бежать, что есть ног к более молодой барышне.

«Все-таки послушался моего совета – ушел к той, кто способен создать семью по-настоящему с детьми, молодец!», - написала ясновидящая на странице у Лолиты. «Конечно, вас послушало, вы же ясновидящая, которая тявкает с закрытой страницы», - ответила ей Лолита.

Ну, а если быть точнее, то причиной разрыва стала всего лишь новая клиентка фитнес-зала Дмитрия и ее подруга, выдающая себя за гадалку. Молодой муж певицы «повелся» на красивые формы барышни и потерял голову. За 5 лет брака мужчина успел хорошо «поиметь» с богатой певицы, которая зарабатывала все своей кровью и потом, ну, а сейчас, по его версии – виновата сама. На сегодняшний день инсайдеры Милявской сообщают, что певица постоянно плачет, ничего не ест и превращается в алкоголичку. Лолита не хочет возвращаться домой после работы, где ее никто не ждет, на сердце огромная рана. Депрессия сильно похудевшей Лолиты Милявской пугает фанатов, ведь она менее, чем за полтора месяца похудела на 14 кг.

Каждую ночь, выпивая, Лолита пишет различные смс своему бывшему мужу, а на утро извиняется за каждое слово, сообщают в СМИ. В ответ Дмитрий просто молчит.

А на «Новой волне-2019» во время своей песни «Шампанское» Лолита неожиданно заплакала. Все, кто успел заметит это, стали поддерживать ее, а позже коллеги по сцене стали обнимать Лолу и просили забыть мерзавца раз и навсегда.

Сама же певица переживает, что из-за развода боится стать «стареющей алкоголичкой», которая никому не нужна. Она признается, что по-прежнему любит мужа и ждет домой, но он «давно занят». Лолита готова простить предательство, но Дима уже непреклонен и не готов даже на общение с Милявской.