Народные приметы + гадание по звёздам: Сябитова и Володина объединятся для нового шоу

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Гузеева может оказаться не у дел и потерять работу в «Давай поженимся!».

Василиса Володина и Роза Сябитова активно привлекают внимание пользователей на просторах Instagram. Публикации каждой пользуются успехом, ведь пользователи верят телеведущим. Гадание по звёздам + народные приметы это как способ избежать ошибки. Чрезмерная активность Розы и Василисы подтолкнула пользователей на мысли, что вскоре на «Первом канале» откроется новая программа, где они будут отвечать на вопросы героев программы, подсказывая, как можно избежать неприятных ситуаций. Видимо, «Давай поженимся!» изжила себя и требуется новое шоу. А воздействовать на разум зрителей - это любое занятие продюсеров телеканалов. Передача «Звезды под гипнозом!» пользовалась спросом, несмотря на явный абсурд шоу.

Видимо, Гузеева уже не горит желанием вести совместную программу с Сябитовой и Володиной. У них такой накал в отношениях, что зрителей после участия в съёмках волосы дыбом встают.

«Они даже во время съёмок ругаются, уходят за кулисы», «Гузеева еще та звезда, требует к себе повышенного внимания», - пишут пользователи на страницу Розы. Может продюсеры решили убрать Ларису из-за того, что она стала жертвой насмешек в сети и многие её не воспринимают всерьез.

Если слухи о новой программе правда, то будет много желающих получить консультацию Володиной и совет Сябитовой. Пока не известно, как будет называться программа, но зрители с нетерпением ждут первых выпусков.