Кураж на «Новой волне» без жены… Николаева ждут разборки от Проскуряковой

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Юлия вернулась с дочерью домой перед приездом Игоря.

Грандиозное мероприятие, которое уже который год подряд состоится, благодаря Игорю Крутому, в этом сезоне было более высокого уровня. Выступления, зарубежные участники, эпатажные шоу Киркорова просто взрывали сцену.

Великий композитор российской эстрады, Игорь Николаев, тоже присутствовал на этом важном для артистов событии. Однако стоит отметить, что был он на «Новой волне» без своей жены.

Много ходит разговоров о том, что чета Николаева слабо соответствует нормам семейных отношений, но такая выходка Игоря веский аргумент для домыслов.

Кураж артистов продолжался аж 4 дня, с 26 по 29 августа, а 30, после закрытия концертной программы состоялась вечеринка, Afterparty, на которой, очевидно, в нетрезвом состоянии «зажигали» избранные гости. В своих сторисах Николаев показал видео, где он вместе с Игорем Крутым, Львом Лещенко и Светланой Медведевой пели песню и подписали все это дело так: «Выпьем за любовь Николаева».

Скорее всего, близкие друзья знают нечто большее, это может говорить только о том, что Игорь принял решение о разводе. Иначе, полным абсурдом является, то, что он не взял с собой Юлию. Поведение Проскуряковой тоже говорит о многом. Все 4 дня она проводила с дочерью на даче.

Как известно, Игорь по каким-то причинам ограничивает общение с Вероникой, поэтому она была с дочерью. Однако, за день до приезда мужа, она возвращается домой и вероятнее всего, Николаева ждут серьезные разборки от супруги и наводящие вопросы по поводу их семьи, отношений и дальнейших действий.