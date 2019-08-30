Сломленная Брежнева «сбежала» от Меладзе к любимому и женатому Монатику - еще одну семью разобьёт?

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Измены, скандалы, алко-вечеринки — Брак Веры и Кости явно переживает сильный кризис.

Певица недавно полетела в Юрмалу на концерт певца Монатика. При этом девушка сообщила, что обычно никуда не летает во время выходных. Складывается впечатление, что музыкант находится в близких отношениях с певицей, ради которого она готова «сбежать» от Меладзе.

Кстати, стоит отметить, что слухи о разводе Брежневой и Меладзе постоянно «подогреваются» поведением пары. Ходит версия, что Константин изменяет Вере, ведь на одной из светских алко-вечеринок месяц назад продюсер был замечен с бывшей участницей «Дом-2». Мужчина буквально нырнул в бюст девушки. А певица в свою очередь стала публиковать откровенные фото, как бы намекая на свой «активный поиск», и писать неоднозначные философские цитаты, которые наполнены трагизмом в связи с предательством.

Такое чувство, что Брежнева совсем сломлена предательством своего супруга, хотя, что ещё можно было ожидать от человека, который бросил жену с детьми ради неё. Вера, к тому же, яро была рада концерту и общению с любимым и женатым Монатиком. Друзья певицы неоднозначно высказывались об их отношениях, намекая на взаимную влюблённость.

Скорее всего, между Монатиком и Верой действительно есть какие-то чувства, ведь певец активно отвечает Брежневой, посылая «поцелуйчики». Неужели певица разобьёт ещё одну семью ради собственного счастья? Впрочем, тогда и в этих отношениях её будет ждать разочарование, ведь не зря говорят: Что посеешь — то и пожнёшь.