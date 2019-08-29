Рудова в преддверии 1 сентября назвала своих учителей уродами

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Вступив в перепалку с подписчиками на тему людской тупости, Наталья опозорила и себя, и педагогов, у которых училась.

36-летняя актриса Наталья Рудова затронула в своем Instagram тему человеческой тупости. Изложив свои мысли на этот счет, она поинтересовалась у подписчиков: «что больше всего в людях раздражает вас?»

Пост вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то воспринял слова актрисы на свой счет, решив, что Рудова считает своих подписчиков тупыми. Кто-то отметил, что нельзя судить категорично, ведь даже у самого умного человека есть слабые стороны, в которых он не разбирается.

А один из пользователей Сети с сарказмом ответил на поставленный Натальей вопрос о раздражении: «Ваши пунктуационные ошибки».

Однако Рудова иронию не оценила. И свою безграмотность, которая, конечно, не является показателем глупости, назвала нежеланием «учится у уродов-учителей». Именно такой оценки со стороны Наташи заслужили ее педагоги, которые когда-то пытались передать девочке свои знания.

К слову, и владение нормами пунктуации Рудова не относит к выдающимся умственным способностям. «Это всего лишь умение заучить что-то», - объясняет актриса. Но, видимо, даже это умение оказалось ей неподвластно. А нелестные отзывы об учителях в преддверии 1 сентября лишь озлобили подписчиков Рудовой.