Квартира Хрюши или как Боня опозорилась из-за мусорных завалов дома

Сегодня, 05:41

Свалка на полу, захламленная тумбочка – в таких условиях Виктория живет с дочерью.

Виктория Боня приехала в Москву и привезла с собой дочь – 7-летнюю Анджелину. В столице у экс-участницы «Дома-2» имеется собственное жилье – трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Кунцево» (Можайское шоссе). Именно здесь и останавливается Боня, когда бывает в России.

Последний пост из Instagram Виктории посвящен игре в «Найди три отличия». Но внимание привлекает не поиск различных деталей на изображениях, а задний план фотографии. На нем в квартире у Бони в предательском отражении зеркала красуется настоящая мусорная свалка. На полу водружен пакет с отходами, а на тумбочке загромождение вещей.

Случайное отражение выдало беспорядок дома у Бони, из-за которого она опозорилась. Квартира напоминает жилище Хрюши или какого-нибудь другого нечистоплотного поросенка.

Между тем, с Викторией среди этого рассадника антисанитарии живет ее малолетняя дочь, которая не только может научиться воспринимать это как норму, но и впоследствии пострадать от мусорных завалов дома (так как такая обстановка чревата появлением тараканов и других насекомых-разносчиков опасных инфекций и болезней).