Изменил с Блёданс? В сети обнаружили невероятное сходство Архипа Глушко с «особенным» сыном Эвелины Бледанс

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Разница в возрасте 7 лет, но мальчики похожи, как две капли воды. Интересно, как прокомментирует ситуацию муж Наташи Королёвой?

1 апреля 2012 года у Эвелины Блёданс и её мужа родился «особенный» малыш. Мальчику поставили диагноз - синдром Дауна. Таких детей ещё называют «солнечными». И действительно, этот малыш излучает «свет» и невероятную доброту. Сейчас Сёме 7 лет, его мама Эвелина сделала всё, чтобы мальчик рос, как обычный ребёнок и ей это удалось. Но недавно в сети, подписчики обнаружили невероятное сходство Архипа Глушко с «особенным» сыном Эвелины Бледанс. Архип - это 17-летний сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко. Сказать о том, что мальчики похожи, как две капли воды – ничего не сказать: одинаковая густота волос, форма глаз и носа, форма подбородка и самое главное улыбка. «Как же так, Серёжа? При живой жене фитнесом с другой занимаешься», «Ой, Наташа не видит, чем вы занимаетесь в её отсутствие», - комментировали пользователи сети. Это была реакция подписчиков на то, как Глушко занимался фитнесом с Эвелиной Блёданс. Слишком близкие прикосновения, посчитали хейтеры и решили, что это было неуместным.

Неужели Тарзан изменил Наташе с Эвелиной Блёданс? Безусловно, обвинять Глушко в неверности– преждевременно. Но согласитесь, здесь есть над чем задуматься. Интересно, как объяснит такое сходство Тарзан? Наверняка ему не составит труда прокомментировать ситуацию, тем более он постоянно лайкает фотографию «солнечного» мальчика в Instagram.