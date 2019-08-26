Бородина заставила нахлебника-Омарова работать даже в день рождения

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Ксения устала быть главным добытчиком в семье?

Муж Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров, встретил свои 39 лет в узком кругу знакомых и родственников, но праздник оказался не так прост, как ожидалось. Даже на свой день рождения предприниматель умудрился прорекламировать свою не очень известную книгу «Откровения мужчины». Но что заставило якобы успешного человека так усердно продвигать свое творчество? Деятельность Курбана Омарова, как предпринимателя, судя по всему, уже давно канула в небытие. Не сложно предположить, что единственным источником доходов семьи является его известная жена Ксения.

Безработный муж - не самое приятное, что бывает в молодых семьях, а уже тем более в семье знаменитости. Видимо, поэтому Бородина заставила нахлебника-Омара работать даже в день рождения, так как сама устала быть главным добытчиком в семье и работать за двоих.

Долгое время Курбан Омаров «сидел на шее» у Бородиной, бизнес не получилось построить, а делать, по-видимому, больше ничего не умеет. Единственное, что может предложить Курбан - это свою книгу, на которую у него остались последние надежды. Бородина явно взялась за своего мужа и попытается хоть как-то добиться его участия в добыче денег для семьи.