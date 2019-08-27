Фадеев разочарован или как меркантильная Серябкина нашла нового «папика»?

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Максим высказался о своем отношении к ценностям нынешнего поколения.

Несмотря на то, что под последним своим постом в Instagram, продюсер написал «плачевную песнь» о нравственности и алчности молодежи в целом, он явно дал понять в ком именно он разочарован.

Об искренности чувств Фадеева к Серябкиной уже не стоит сомневаться. Все слухи и домысли давно уже подтвердились.

Разорванные контракты со многими певцами и такая долгая продюсерская связь с Ольгой говорит о многом.

Однако все подпортил скандал, который затеяла Темникова. С другой стороны, все наконец-то стало на свои места и показало истинное лицо не только Максима, который поступил как самый настоящий трус, прикрывшись за маской семьянина, но и Серябкиной.

Очевидно девушке совершенно не понравилось такое поведение своего наставника и раз уж он повернулся к ней спиной, пусть даже просто, на камеру, она решила ответить ему тем же, но уже по-настоящему.

Как известно у певицы очень много поклонников, одним из которых даже был Олег Майями, однако девушка искала более состоятельную партию. Так как сейчас, в творческом плане, она полностью находится в свободном плаванье, то для раскрутки и продвижения ей нужны определенные денежные ресурсы. Именно поэтому, как и вся искушенная «баблом» молодежь, меркантильная Серябкина нашла себе нового «папика». Вероятнее всего ее совесть совершенно чиста, так как к Максиму она всегда относилась со всей душой и искренностью, а его поступок сильно надломил ее психику, что привело к глубоким разочарованиям в отношении любви.