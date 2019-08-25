«Лучше бы не делал» - Затравленный Шура пожаловался на последствия пластики

Вчера, 22:00

Расплывшееся тело, обвисшая кожа, морщины и отсутствие волос - певец изменился до неузнаваемости.

Певец Шура поделился фото 11-летней давности, на котором экстравагантный артист дурачится перед камерой на очередной фестивале. В нынешнем тучном, лысом мужчине в очках, с бородой, в тусклых нарядах очень сложно узнать прежнего беззаботного и счастливого человека, который привлекал внимание неординарными выходками.

Фанаты с негодованием обвинили Александра в запущенном внешнем виде и настоятельно порекомендовали обратиться за помощью к хирургам, раз он самостоятельно не может привести себя в порядок, в ответ на что затравленный Шура пожаловался на последствия пластики: «Делал, еще хуже стало, лучше бы не делал».

Как известно, в 2000-х Медведев был постоянным клиентом косметологов и пластических хирургов – исправление недостатков собственной внешности стало его новой зависимостью. Ботокс вокруг глаз и в губы, гиалоурановая кислота в носогубные складки, липосакции и коррекции, парики, куча косметики и новые зубы – масса вмешательств не прошла бесследно и изуродовала природную красоту артиста. Сейчас у него нет возможности и, очевидно, желания корректировать свою внешность и поддерживать испорченную кожу в нормальном виде.