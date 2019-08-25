Приказ продюсеров «Дома-2» или почему Черно готовится к разводу с Оганесяном?

Сегодня, 19:00

Саша всё чаще намекает фанатам о желании расстаться с Иосифом. Это вызывает у поклонников настоящую истерику, что и нужно руководителям канала.

Фанаты пары Саши Черно и Иосифа Оганесяна знают о наступившем разладе казалось в бы счастливой семейной жизни. Саша то и дело выкладывает в Instagram длинные посты с размышлениями об отношениях и бесконечными жалобами на Йосю.

Уже даже подписчицы Черно говорят ей «бросай этого инфантила!» С другой стороны, Оганесян создаёт впечатление милого, но недалёкого мальчика, всеми силами борющегося за уже мёртвые отношения.

Для сравнения, последний пост Саши…

и Иосифа.

Черно уже даже не называет имя мужа в посте, но подписчицы прекрасно понимают, о ком идёт речь.

Конфликт молодожёнов выглядит настолько хорошо прописанным, а их «образы» - столь выпуклыми, что невольно напрашивается вопрос — а не игра ли всё это? Ведь не секрет, что в последние годы продюсеры «Дом-2» ради удержания рейтингов начали вносить искусственные конфликты.

Черно и Оганесян — одна из самых известных пар проекта, и их развод дал бы новый «толчок» залежавшемуся реалити-шоу. Однако слишком быстро «разлучать» их нельзя — зритель почувствует фальшь, и продюсеры это понимают.

Вполне вероятно, что Иосиф и Саша готовятся к разводу и играют в конфликты по приказу продюсеров, чтобы подготовить зрителей к скорому «буму». А сами со смехом наблюдают за недалёкими фанатами.