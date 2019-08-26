Молодая бездарность VS Старый гений: Как Фадеев и Майами не поделили Серябкину?

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Влюбленность к MOLLY – главная причина, по которой не нашли общий язык продюсер лейбла MALFA и Олег Майами.

Основатель именитого лейбла MALFA Максим Фадеев на протяжении двух лет создает невыносимые условия для работы в лейбле в сторону Олега Майами. Как рассказывает сам молодой певец, что Фадеев урезает большую часть гонорара у своих артистов, красивых и молодых девушек пытается затащить в постель, а неугодных ставит в жесткие рамки, чтобы они сами бежали с лейбла, но при этом выплачивали неустойки за несоблюдение условий соглашения.

Так произошло с Наргиз, Юлей Савичевой, Полиной Гагариной и еще несколькими артистами. Но, как оказалось, что это не самые страшные ситуации, которые происходили в лейбле. Так вышло, что обоим мужчинам понравилась бывшая участника группы SEREBRO – MOLLY, она же Ольга Серябкина. Темникова рассказала, что между женатым продюсером и Олей давно существует интимная близость, а вот о том, что Майами тоже влюблен в Ольгу мало кто знал. Пока Олег сам не признался в этом у себя в соцсети. На снимке, целуя Серябкину:

«Были в работе с Фадеевым и яркие моменты». Олег выделил для себя положительные стороны в работе на лейбле Максима Фадеева из-за своего романа с Олей. По слухам Майами даже делал ей предложение, но Ольга ему отказала.

В СМИ писали, что Серябкина условно поделила двух ухажеров на ранги: Молодая бездарность VS Старый гений. Один для души и тела, а другой для удачной карьеры и материального благополучия. В комментариях она называла Максима своим гением, а Олега красавчиком и самцом. Фадеев писал ей песни, подарил группу SEREBRO и всячески продвигал ее клипы. Олег Майами дарил ей нежность и заботу, дарил цветы и незабываемые встречи, но больше ничего дать не мог. По сообщению телеграм-канала «Грязь» стало известно, что именно на этом фоне и не сложились взаимоотношения между Олегом и Максимом. Как говорится, во всем виновата женщина, которая не смогла определиться с выбором. Канал сообщает, что Оля состояла не только в близости с Максимом, но и с Олегом.

Возможно, Фадеев не захотел делиться дамой своего сердца и стал строить своему же артисту козни. Олег был крайне удивлен, когда ему не отдали большую часть гонорара, а затем сказали, что и клип для него сниматься не будет, либо только за его собственные деньги. Майами практически без средств к существованию жил некоторое время у друзей и пытался вернуть заработанное, но до сих пор все тщетно. Юристы Майами и сейчас пытаются договориться с лейблом о полюбовном расставании, а Фадеев настаивает на огромной неустойке, а у Олега денег нет.