Ходишь по лезвию! Участник Comedy Club вылетит с работы из-за публичного оскорбления Пугачёвой

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Провокационная надпись на свитшоте подорвала честь Примадонны.

Андрей Бебуришвили посягнул на святое, опозорил достоинство народной артистки России Аллы Пугачёвой. Молодой человек надел футболку с провокационной надписью, выставляя в худшем свете престарелую женщину. На свитшоте изображена Примадонна с сигаретой в зубах и черных очках.

«Ничему я не верна, кроме денег и вина», - написано на кофте юмориста.

Бебуришвили в буквальном смысле ходит по лезвию ножа. Неизвестно почему комики известной передачи так взбунтовались против звезд шоу-бизнеса. Пока Гарик Харламов высмеивает Ларису Гузееву, Бебуришвили пошел дальше и сделал кофту с оскорбительной надписью для артистки. Возможно, он отомстил ей за то, что она назвала юмор Comedy Club туалетным.

Пользователи пишут, что Андрей рискует поставить крест на карьере и навсегда вылететь с работы из-за публичного оскорбления певицы. Примадонна имеет связи во всех структурах и если ей будет угодно, то Бебуришвили пропадет из мира шоу-бизнеса навсегда. Странно, что Галкин промолчал и не отстоял достоинство свой супруги. Видимо, побоялся, что и его помоями обольют.

Ведь, сейчас юмористы Comedy Club не подбирают слова, они считают, что могут оскорбить любого человека, независимо от его статуса и положения.

Возможно, они пытаются таким образом выделиться из массы однообразных комиков. Сегодня очень сложно пробиться в мир юмора, так как зритель очень разбалован. Поэтому приходится рисковать и топтаться по именам знаменитых и уважаемых людей.