На 84-м году жизни скончался актер Карло Делле Пьяне

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О кончине мужчины сообщила его супруга. Причина смерти пока не установлена.

Знаменитый испанский актер умер в Риме, где родился и проживал в течение долгих лет. За свою продолжительную жизнь мужчина снялся в более чем в ста кинокартинах. Жанры фильмов, в которых играл Карло Делле Пьяне – драма, мелодрама и комедия. Наиболее известные работы актера – «Полицейские и воры», «Монах из Монцы», «Американец в Риме».

Мужчина скончался на 84-м году жизни, забрав с собой талант, с помощью которого на протяжении 70-и лет восхищал публику. Его успехи не могли остаться без внимания – великого актера несколько раз удостоили премии Венецианского фестиваля за лучшую мужскую роль в кинокартинах «Рождественский подарок» и «Студенческий поход».