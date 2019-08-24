Перепечко как клеймо? Павел Бессонов из «Кадетства» предпочел большому городу жизнь в колхозе

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Актер знаменитого сериала так сжился с ролью, что за долгие годы в нем изменился лишь вес, заявляют пользователи.

Павел Бессонов известен зрителю по роли Перепечко из сериала «Кадетство». Парень отличался инфантильностью, заторможенностью и был по-деревенски глуп. Лишний вес и небольшой рост только добавляли «картинке» комичности. Из Instagram парня легко заметить – в его жизни мало что поменялось.

Актер предпочел жизнь в колхозе большому городу. В своем блоге Павел редко делится с фанатами моментами своей жизни, но из его малочисленных постов можно заметить – он ведет простую размеренную жизнь и проживает в деревне. Неужели роль Перепечко отразилась на нем как клеймо?

В сериале Бессонов играл глуповатого мальчика из села, а теперь, похоже, сам превратился в него. Фанаты недоумевают, как талантливый и молодой актер докатился до такой жизни? Стоит сказать, что внешне Павел немного изменился со времен сериала «Кадетство» - парень немного убавил в весе. Видимо, это единственный прогресс, которого смог достигнуть актер за долгие годы после съемок сериала.