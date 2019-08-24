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Анна заявила, что готова к материнству. Рожать планирует сама. Но прибегнуть, видимо, придется к ЭКО. Все как когда-то у Жанны… и даже возраст совпадает.

39-летняя певица Анна Семенович заговорила о желании иметь детей. При этом она изъявляет намерение рожать самостоятельно, а не прибегать к суррогатному материнству.

Однако на пути к реализации этой мечты Анна может столкнуться с некоторыми проблемами. Главной из них является – отсутствие мужчины. Певица никогда не была замужем, да и в данное время постоянного партнера у нее нет.

Второй проблемой может стать здоровье. Ведь возраст, в котором сейчас находится Анна, всегда связан с наличием множества рисков в вопросах беременности.

Но это не пугает Семенович. Она заявила, что хотела бы родить до 40 лет. И наличие мужчины не имеет для нее значения. Из этого вытекает логический вывод, что, вероятнее всего, певице придется прибегнуть к такой процедуре как ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Напомним, что с помощью этого же метода удалось забеременеть и бывшей коллеге Семенович по группе «Блестящие» –Жанне Фриске. А основной версией, спровоцировавшей рак головного мозга певицы, называют ЭКО. К слову, данная процедура всегда связана с появлением возможных осложнений. Именно поэтому Семенович рискует повторить судьбу Фриске.

История может стать мистической и повториться. Ведь Анна как раз находится в том же возрасте, что и Жанна, когда стала мамой и узнала о своем страшном диагнозе.