Месть от Пугачёвой или Почему Ротару не приедет на открытие «Новой Волны-2019»?

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Старые обиды и зависть Примадонны могли стать причиной страха Софии.

24 августа будет открытие песенного фестиваля в Сочи «Новая Волна 2019», в которой должна была выступать София Ротару. Однако певица сама перенесла дату для своего концерта на 28 и 29 число. Информация об этом появилась на официальном аккаунте мероприятия в Instagram, что не понравилось фанатам, которые уже купили билеты на открытие ради певицы.

Создаётся очевидный вопрос: Почему Ротару не приедет на открытие «Новой Волны 2019», хотя всё было изначально обговорено с Игорем Крутым? Скорее всего, виной всему старая соперница и завистница Софии — Пугачёва.

Примадонна, видимо, «запретила» певице появляться в России, а точнее дала понять ей с помощью своих влиятельных «друзей», которые в 90-х значились как криминальные авторитеты, а теперь находятся у власти.

Примадонна признавалась, что завидовала Ротару из-за её молниеносного успеха и богатого поклонника соперницы криминального авторитета Тайванчика, который дарил певице бриллианты и оплачивал почти все её концерты. Именно поэтому, по словам многих экспертов, Алла не смогла «выжить» Софию со сцены, как многих других певиц.

К тому же, бывший муж Аллы принял Софию на главную роль с своём фильме, игнорируя свою жену. Также, в близком кругу артистов ходили слухи, что супруг Примадонны ей изменял с Ротару.

Очевидно, что Алла была наполнена завистью и обидой на Софию. Эти чувства могли остаться и по сей день, ведь певица до сих очень популярна и продолжает выступать с концертами, в отличии от Пугачёвой.

Кстати, на этой почве, что София якобы бросила своих фанатов из России и поменяла дату выступления, на Ротару вновь «полилась» критика, которая чернит имя артистки. Это выгодно Алле, ведь теперь популярность её соперницы среди русской аудитории может совсем «сойти на нет» и вычеркнет её персону со «сцены».

Именно это - месть от Примадонны, которая долгие годы таила обиду на свою «коллегу по цеху». Однако теперь нет главного защитника Ротару — Тайванчика — который мог бы помочь своей возлюбленной.