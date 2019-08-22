Зазвездившаяся Самбурская выступила против благотворительности

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В довершении – себя Настасья назвала «селебой при бабле», что разозлило ее подписчиков.

32-летняя актриса Настасья Самбурская известна тем, что оказывает помощь приютам с бездомными собаками. Однако больше ее благосклонности никто не удостаивается.

Самбурская решила прояснить ситуацию и посвятила теме благотворительности отдельный пост в своем аккаунте Instagram. В нем она объяснила, что не собирается жертвовать финансы ни больным детям, ни их матерям, ни молодым семьям. Никому.

В качестве своего горького опыта Настасья рассказала историю о том, как помогла однажды собрать деньги на голосовой аппарат мужчине, который пережил рак горла. Но «счастливчик», почуяв вкус легких денег, стал требовать помощи для своего друга, для сына на выпускной, себе на ремонт. После этого актриса разочаровалась в безвозмездной помощи.

Решив, что в мире слишком много мошенников, Самбурская выступила против благотворительности. При этом себя она без лишней скромности она причислила к «селебам». Это еще больше вызвало негатива у подписчиков, которые решили, что актриса зазвездилась.

Также Настасье резонно указали на то, что «порой некоторые (не многие) реально ищут помощи». И игнорировать такие случаи не стоит. Но Самбурская лишь с сарказмом отметила: «ищут помощи психиатра, сразу чувствуется такое, да».

К слову, вычислить мошенников, которые пытаются нажиться на чужом горе, не так уж и сложно. Необходимо лишь проверить информацию из документов, которые они предоставляют. Поэтому в Сети сочли, что причины актрисы в пользу отказала от благотворительности – простые отговорки. По мнению общественности, лучше уж открыто признать, что не желаешь помогать нуждающимся, чем строить из себя благородного человека.