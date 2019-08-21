Побочка таблеток для похудения...Черно показала обезображенную кожу

Сегодня, 11:00

Руки участницы «Дома-2» покрылись устрашающими пятнами. Зато скинула 16 кг.

В 2019 году под натиском общественного мнения 26-летняя участница «Дома-2» Александра Черно взялась за свою фигуру и стала худеть. Помочь девушке вызвался товарищ по съемочной площадке – Роман Капаклы. Он составил для Саши меню, следил за ее питанием и устраивал контрольные взвешивания.

Результат не заставил себя долго ждать. Всего за месяц Черно похудела на 16 кг. Однако выяснилось, что успех заключался вовсе не в чудодейственной диете, а в специальном препарате, который Саша принимает в целях снижения веса.

Каковы бы не были методы, своей цели девушка все же добилась. Ее фигура заметно постройнела. Но не все так радужно как кажется на первый взгляд. Черно опубликовала в своем микроблоге новую фотографию, на которой показала обезображенную кожу на руках.

Невооруженным взглядом видно, что кисти девушки покрыты пятнами. Скорее всего, так проявилась побочка таблеток для похудения. Ведь ранее участница телепроекта не страдала от пигментации. А теперь, когда стала худеть с помощью «витаминок», организм сразу же отреагировал на агрессивные компоненты препарата.

Напомним, что в мире существует множество прецедентов, когда девушки становились жертвами таблеток для похудения. А американское Управление по контролю над продуктами питания и лекарственными средствами не одобряет подобные препараты, напоминая, что они опасны для здоровья.

Черно в погоне за идеалами красоты решила не прислушиваться к рекомендациям медиков. С какими еще побочными эффектами ей предстоит столкнуться, остается только догадываться.