Очередная подстава – вскрылись новые доказательства фиктивных отношений на «Доме-2»

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Об этом можно судить на примере романа Алены Рапунцель и сотрудника телепроекта.

Зрители «Дома-2» уже давно обвиняют руководство в телепроекта в том, что они снимают не реалити-шоу, а настоящий сериал. Даже самые стабильные пары, такие как Роман Капаклы и Марина Африкантова, Алексей Купин и Майя Донцова, вызывают недоверие.

Теперь же вскрылись новые доказательства фиктивных отношений. Увидеть это можно на примере недавно образовавшейся пары – Алены Рапунцель и экс-сотрудника телепроекта.

Новым избранником молодой мамы стал Роман Макеев. Ради Алены он оставил свою работу в аппаратной и стал участником шоу. Однако с каждым днем появляются все новые и новые факты, который позволяют утверждать, что это фикция.

Так, по имеющимся данным, новая пассия Рапунцель до сих пор находится в браке, но с супругой просто сожительствует, а отношения изжили себя еще 8 лет назад. Развод Макеевы не оформляют, так как зарегистрирован союз в другой стране.

Эти факты выглядят неубедительно. В инстаграм-аккаунте Дианы Макеевой (жена Романа) имеются совместные фото и видео с супругом (причем сделаны они в этом году). Последняя публикация с ним появилась всего 5 дней назад. В ней Диана обращается к мужу – «родной мой».

Да и развод можно оформить по месту жительства, оформив нотариальный перевод документов.

К слову, о корыстных мотивах Романа свидетельствует тот факт, что он уже давно пытается пробиться на «Дом-2». Несколько лет назад его уже подозревали в интрижке с другой участницей телепроекта – Русланой Мишиной. Но тогда раскрутить историю не удалось.

Жене возлюбленного Рапунцель такой сценарий тоже выгоден. Ведь она, кстати, человек узнаваемый в столице. Диана является журналистом и сотрудничает с федеральными каналами.

Проанализировав все эти факты, можно прийти к выводу, что любовь между Аленой и Романом является очередной подставой «Дома-2». Вероятно, руководство предложило своему сотруднику выгодные условия, ради которых он оставил стабильную работу за кадром и семью, чтобы не упустить финансовую наживу.