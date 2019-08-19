Шрам на сердце кровоточит - Татьяна Арнтгольц ждёт извинений от сестры

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Пользователи уверены, что Ольга жёстко обидела близняшку и не признает вины.

Пользователи на странице Татьяны бурно обсуждают отношения сестёр. По основной версии Ольга обидела Таню и они общаются, только чтобы не расстраивать родителей. Многие считают, что у Оли наступил период кризиса: она закрылась от людей, практически не публикует фотографии в Instagram и не появляется на экранах. Она могла сорваться на сестру из-за ее успешности. Очень часто сёстры не могут найти общий язык, возникает конкуренция, но близняшке принять это гораздо сложнее. Вероятно, Ольга не понимает чем она хуже, они одного возраста, с одинаковым лицом, образованием, но несмотря на все это одна популярна и любима, а другая страдает.

Психологи пишут, что обычно родители близняшек всегда выделяют одну сестру. Таня всегда была более резвая и бойкая, мама и папа могли восхищаться ей, не понимая, что Оля ревнует. Видно, что Татьяна очень переживает из-за того что они не общаются, она публикует старые снимки с сестрой, грустные посты, видимо, шрам на сердце кровоточит не переставая. Пользователи уверены, что Таня ждёт извинений от сестры и намекает, что она готова к диалогу. А Ольга кроме как сухих фотографии с семьёй ничего нового не публикует, будто она пытается создать отстранённую атмосферу, где есть место только её детям и супругу.

Вряд ли она хочет затягивать конфликт, зная как горько бывает, когда люди не общаются и сквозь года рыдают при встрече, каясь в совершенных ошибках молодости. Об этом говорит её поведение на передаче «Жди меня», Таня очень сочувствует людям, пропуская каждую ситуацию через себя. Зрители верят в её искренние чувства и очень ждут нового выпуска.

«Девочки, вам пора помириться. Вы лучшие!», «Странно, когда одна обижается на успех другой, радовалась бы за Таню», - пишут подписчики на странице Татьяны.