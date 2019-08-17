Яйцеклетка для Примадонны? Саша Савельева может оказаться настоящей мамой детей Галкина и Пугачевой

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Поразительное сходство маленькой певицы и Лизы Галкиной обескуражило сеть.

Отцовство детей звездных знаменитостей интересует сеть не первый год. Звезды шоу-бизнеса часто по тем или иным причинам прибегают к услугам суррогатного материнства, а поклонникам так и не терпится узнать о настоящих родителях звездных детей. Поразительное сходство маленькой певицы Саши Савельевой и Лизы Галкиной заставляет задуматься о ее причастности к семье Пугачевой.

Видео, опубликованное на странице певицы, вызывает небывалый интерес. На кадрах маленькая Саша демонстрирует семье свои навыки вокала. Ее сходство с Лизой Галкиной можно заметить невооруженным глазом. Неужели она пожертвовала свою яйцеклетку для Примадонны? Это кажется вполне возможным, ведь суррогатную мать звездной семьи до сих пор не удалось вычислить, а поразительное сходство девочек только подтверждает это.

Савельева может оказаться настоящей мамой для детей Галкина и Пугачевой. Похоже, что семейная пара не общается с певицей из-за того, что даже во взрослом возрасте певица походит на свою маленькую «протеже». Вероятно, родители просто не хотят общественной огласки и предпочитают «закрывать глаза» на объективное сходство дочери и Саши.