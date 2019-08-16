Полный развод или сколько стоит диета Малышевой на самом деле?

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Выгодно ли обычному человеку самостоятельно готовить питание от Елены показало расследование.

Елена Малышева активно рекламирует собственную диету, которая имеет довольно высокую цену. Так, за меню «Старт», которое предназначено для женщин, начинающих худеть, Елена устанавливает цену в 15700 рублей.

Проведенное расследование показало, сколько стоит диета Малышевой на самом деле. Была сравнена стоимость диеты «Старт» и средняя цена продуктов, которые используются для ее приготовления. Для этого был рассмотрен один день из диеты, который размещен на сайте: https://www.dietamalyshevoy.ru/. Меню предполагает на завтрак овсяную кашу, на обед филе цыпленка с отварным рисом, на ужин куриную грудку под овощным соусом с рассыпчатой гречкой, на десерт батончик из цельных зерен с клюквой.

Посчитав, сколько в среднем будут стоить данные продукты в супермаркете, можно сделать вывод, что стоимость одного дня диеты Малышевой выше самостоятельного приготовления этого же меню практически в четыре раза. Так, завтрак будет стоить 10 рублей, обед 40 рублей, ужин 40 рублей, десерт 40 рублей. Итого получается 130 рублей в день, не считая трату на электроэнергию. Не стоит забывать, что данное меню рассчитано на одну порцию, которая не превышает 200 грамм. На сайте Елены цена одного дня данной диеты составляет 561 рубль. То есть, готовя дома, человек может сэкономить 431 рубль.

Если посчитать остальные дни данного питания, выйдет примерно та же стоимость. Исходя из этого сложно назвать диету Малышевой особо выгодной или окупаемой. Во всяком случае с материальной точки зрения. Но неужели диета телеведущей – полный развод? Многие отзывы на нее доказывают обратное. Не стоит забывать, что в стоимость диету также входит доставка, приготовление, зарплата сотрудникам и многое другое. Но это не исключает того, что выгоды в ее приобретении не так уж и много.