Заплыло и перекосило. Муж Бородиной стал «жертвой» пластики?

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Даже фотошоп и фильтры не способны скрыть такие изменения во внешности Курбана.

Муж Бородиной ежедневно публикует рекламные ролики в свой Instagram, обращаясь к подписчикам. Однако на лице Курбана в такие моменты можно заметить нездоровую мимику лица. Из-за которой складывается впечатление, что Омаров стал «жертвой» пластики.

Очевидно, его лицо заплыло и перекосило. Во время разговора, рот мужчины «смотрит» на юг, а на его левый глаз «наплываает» бровь. К тому же, стоит добавить, что в сети уже ходят слухи о посещении Курбана пластического хирурга. По словам бдительных пользователей, Омаров сделал операцию на нос, ведь раньше он был кривой и большой из-за старого перелома хряща.

Нельзя отрицать, что Курбан лёг на стол хурурга под давлением Ксении, ведь ведущая сама увлекается подобными процедурами. В добавок, Омаров решил «поправить» свою внешность только после свадьбы.

Услуги пластического хирурга - одна из главных потребностей медийных личностей. Некоторые зыёзды ходят к специалистам «красоты» как за хлебом в ларёк у дома. Однако не всегда такие походы заканчиваются благополучно, «хлебушек» по пути обратно зачастаю размокает и становится не аппетитным.