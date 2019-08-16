Как Слава умеет веселиться или почему певица по матушке послала популярное издательство

Сегодня, 01:00

Певица отожгла на фестивале «Жара» и не стала оправдываться.

Неожиданное заявление сделала певица Слава, на недавних событиях случившихся с Пласидо Доминго и Кэти Перри. Дело в том, что оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах к 7 оперным певицам. А Кэти обвинил модель по имени Джош, он обвинил певицу в непристойном поведении. Почему-то на этом фоне певица Слава решила признаться, что на минувшем фестивале «Жара», артистка позволила себе повеселиться от души под песню Ольги Бузовой. Об этом написало популярное издательство Super.ru. Что не понравилось певице, и она решила не церемониться с журналистами, а просто послать все издательство по матушке.

«Я всегда умела веселиться, не причиняя никому какого-либо вреда! Зажигала и буду зажигать! А все редиски – идите по матушке!», - не стесняясь, написала Настя.

Слава показала, мировому оперному певцу Алессандро Сафину, как она и многие русские девушки умеют вселиться, чем удивила не только заграничного гостя, но и своих поклонников.

«Я любила Славу за ее неадекватность в чем-то дурость, но данный развратный танец поверг меня в шок, зачем так позорить не только себя, но и свою страну, я испытываю испанский стыд за вас, Слава. Тем более вам почти 40», - написали удивленные обозреватели.