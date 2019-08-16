Как Слава умеет веселиться или почему певица по матушке послала популярное издательство

Певица отожгла на фестивале «Жара» и не стала оправдываться.
Неожиданное заявление сделала певица Слава, на недавних событиях случившихся с Пласидо Доминго и Кэти Перри. Дело в том, что оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах к 7 оперным певицам. А Кэти обвинил модель по имени Джош, он обвинил певицу в непристойном поведении. Почему-то на этом фоне певица Слава решила признаться, что на минувшем фестивале «Жара», артистка позволила себе повеселиться от души под песню Ольги Бузовой. Об этом написало популярное издательство Super.ru. Что не понравилось певице, и она решила не церемониться с журналистами, а просто послать все издательство по матушке.
Слава показала, мировому оперному певцу Алессандро Сафину, как она и многие русские девушки умеют вселиться, чем удивила не только заграничного гостя, но и своих поклонников.