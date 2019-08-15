Утехи Утяшевой или как гимнастка добилась популярности

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В сети появились нескромные фото супруги Воли.

Ляйсан почти 7 лет находится в браке за комиком Павлом Волей. На данный момент Утяшеву можно охарактеризовать, как сильную, мудрую, серьезную, творческую, спокойную и внимательную женщину. Но это от того, что она повзрослела, стала матерью двоих детей, женой и популярной телеведущей.

Но прошлое просто так не стереть, вскрылись старые фотографии гимнастки. Как оказалось Ляйсан снималась в откровенной фотосессии для известных журналов, как «XXL» и «FHM». «XXL» и «FHM», непрофессионально называют журналами для настоящих мужчин, поскольку там множество оголившихся девушек.

Так каков секрет большого успеха Утяшевой и как гимнастка добилась популярности? Видимо, не просто так Ляйсан попала в шоу-бизнес там и познакомилась с будущим мужем. Скорее всего, Ляйсан отдавала всё, ради известности, готова была оголиться в журналах для взрослых, задирать ноги на красных дорожках, показывая всем свою гибкость, только чтоб заметила неприметную Лясю. Возможно, что это были утехи молодой гимнастки, и Утяшевой хотелось, чтобы ее желали и восхищались ее телом.

Настя Каменских также начала сольную карьеру, полностью обнажившись для журнала «XXL». Можно сказать, что вскрылась правда, которую тщательно Утяшева пыталась скрыть от лишних глаз. У гимнастки подрастают дети, каково будет им видеть нескромные фото своей матери.