Дакота вернулась к бывшему, но не к Соколовскому

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Рита умышленно заставляет ревновать отца своего ребенка.



Неожиданный разрыв Риты Дакоты и Влада Соколовского удивил всех близких и поклонников пары. Причиной разрыва были многочисленные измены экс-супруга на протяжении всей совместной жизни пары. По словам Риты Дакоты, Соколовский даже под конец отношений не повел себя достойно и судился с матерью его дочери за имущество.

Спустя время в Сети всплывает информация, что Дакота вернулась к бывшему, но не Соколовскому. Рита Дакота начала встречаться с чемпионом по тайскому боксу Виталием Гурковым, с которым у нее были романтические отношения еще на проекте «Фабрика звезд». Все больше расползались слухи, когда с Сети появилось видео Дакоты, где ее общая дочь с Соколовским Мийя катается на аттракционах с Гурковым, на видео понятно, что девочка неплохо ладит с «новым папой». И когда уже все подумали, что Рита готова строить новую жизнь в ее Instagram появляется видео совместного времяпровождения семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского, под которым она опять признается в любви экс-супругу. Немного спустя, по сообщения инсайдеров, Рита Дакота и Виталий Гурков опять расстаются по неизвестным причинам.



Легкий разрыв с Гурковым можно объяснить только ложностью их отношений; пока Рита умышленно заставляет ревновать отца своего ребенка, она чувствует свою уверенность и победу над тем разочарованием и болью, что причинил ей Соколовский. Но все это кануло в Лету, как только Влад опять появился в жизни Риты Дакоты. Ее мягкость и доверчивость может вновь сыграть с ней в злую шутку и в Instagram Дакота опять напишет полное разочарований сообщение для поклонников, а причиной их снова станет Влад.