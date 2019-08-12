Страх «бумеранга» или почему Лопырёва удерживает Булатова деньгами

Сегодня, 15:06

Даже муж-альфонс не «пугает» модель в погоне за женским счастьем.

Виктория Лопырёва не перестаёт попадать в эпицентр скандалов. На этот раз поводом стало признание модели о нюансах отношений с Игорем Булатовым. Мало того, что Виктория буквально «спалила» места, где развлекалась с женатым мужчиной, так ещё и негласно призналась в потребительском отношении мужа. Как оказалось, Лопырёва пригласила Булатова на свидание в Турцию, что подразумевает под собой тот факт, что путёвки паре оплачивает модель.

Догадки о меркантильном использовании блондинки появились ещё после рождения сына, когда «альфонс»-Булатов буквально «выпроводил» Викторию на контрактные-фотосессии и съёмки спустя неделю после родов, в то время, как сам едва наладил «бизнес» в Майами, о котором так отчаянно заявляла возлюбленная. Очевидно, после скандала с семьёй Карапетян бизнес Игоря пошёл по наклонной и мужчине попросту ничего не остаётся, как пользоваться деньгами успешной модели. В то время, как Виктория, видимо, и не против удерживать возлюбленного деньгами перед страхом «бумеранга» — едва роскошная блондинка мечтает остаться «брошенкой» на руках с маленьким ребёнком.